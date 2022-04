Dani Ceballos comunica al Madrid que quiere ir al Betis para poder jugar el Mundial

El centrocampista de 25 años sabe que es del agrado de Luis Enrique. También que difícilmente tendrá opciones de ir al Mundial de Catar con España si no tiene mayor protagonismo. Es por ello por lo que Dani Ceballos ha pedido al Real Madrid que le traspase en verano aprovechando que entrará en su último año de contrato. También que lo haga a un equipo de LaLiga Santander, preferiblemente al Betis, donde ya despuntó en su día.

El Betis no ha renunciado al fichaje de Dani Caballos

El Real Madrid, por su parte, ve con buenos ojos hacer caja por Dani Ceballos, aunque buscará recuperar los cerca de 15 millones de euros que pagó por él en su día. Si bien el Betis no contempló su fichaje en el mercado invernal, su presidente no descartó intentarlo en verano tal y como reconoció al ser cuestionado al respecto. “No se contempla baja alguna ni para que pueda entrar Ceballos ni para que venga un central. Dani, como hemos manifestado en muchas ocasiones, hace alarde de su beticismo y en algún momento nos cruzaremos como ya hemos dicho. Ahora no tenemos fichas libres y creo que el verano será un buen momento para volver a hablar”, manifestó Ángel Haro.

Dani Ceballos implicaría para el Betis un esfuerzo similar al de Luiz Henrique

Después de que se anunciase la llegada de Luiz Felipe al conjunto verdiblanco, equipo al que arribará a coste cero una vez que finalice su contrato con la Lazio, el presidente del Fluminense confirmaba el traspaso de Luiz Henrique al Betis. “El acuerdo es por 13 millones de euros por el 85%, nos quedamos con el 15% de los derechos económicos del jugador. El futbolista está siendo valorado en 15 millones de euros. La oferta salarial es estratosférica para su edad y siempre ha tenido el sueño de jugar allí”, confesaba Mário Bittencourt.