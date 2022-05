Pipi Estrada responde: ¿Le han echado de El Chiringuito por fichar por Sálvame?

Tras diez años fuera de Mediaset, el periodista ha regresado al programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Precisamente fue éste el que preguntó a Pipi Estrada si había sido despedido de El Chiringuito por haber vuelto a Sálvame.

“Sospecho lo que es, ¿te lo puedo decir? ¿Te han echado de un trabajo por estar aquí?”, preguntó Jorge Javier Vázquez al periodista después de que éste reconociese que estaba dolido por un motivo que no quería revelar.

“Oficialmente no. No va por ahí. Ese es un asunto que oficialmente no. Hay una pequeña diferencia, pero somos gente que nos podemos entender perfectamente”, respondía Pipi Estrada.

Pedrerol no vería bien que Pipi Estrada trabaje en Sálvame y en El Chiringuito

Desde El Confidencial, por su parte, señalan: “Al parecer, la dirección de El Chiringuito de Jugones, es decir, Josep Pedrerol, no ve con buenos ojos la opción de que trabaje diariamente en televisión haciendo contenidos tan opuestos”.

Pipi Estrada y su sueldo como periodista deportivo

Recientemente, en Sálvame, Carmen Borrego, la hermana de Terelu, preguntó a Pipi Estrada por qué no pagó nada durante la relación que ambos mantuvieron. “Cuando se produce el divorcio, yo le digo al abogado que le de a Teresa lo que pida. El daño público no se lo merece, ella era una persona anónima. Entonces, como yo no podía arreglar lo que hice, dije que le dieran lo que pedía”, admitió el periodista.

“Mi exmujer me pidió la mitad del sueldo. La mitad de mi sueldo en Onda Cero eran 2.500 euros. Por aquel entonces yo ganaba 5.000 euros al mes”, agregó.