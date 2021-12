Una anciana no se corta y le dice a Jorge Javier que prefiere a Pedrerol y El Chiringuito

Deportes

En Sálvame han entrevistado a una anciana que no dudó en confesar que veía la televisión por las noches hasta quedarse dormida. Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para preguntarla si veía La Casa de los Secretos, programa que también presenta él. Su cara fue un poema cuando dicha anciana le dijo que veía El Chiringuito de Josep Pedrerol.

“Cuando me acuesto, me quedó dormida con la tele puesta. Las noches son muy largas y se me hacen muy duras”, comenzó diciendo la señora. " sea, que también estás viendo ‘La casa de los secretos’, Loli”, quiso saber Jorge Javier Vázquez. “Ese tipo de programas no me gustan”, reconocía la anciana causando carcajadas entre el público y los colaboradores.

“Veo El Chiringuito”, confesó orgullosa Loli. “¿Eso es de fútbol no? ¿de Pedrerol?”, preguntó Jorge Javier Vázquez. Posteriormente el presentador de Sálvame salió al paso preguntando a la anciana de qué equipo era. Pese a que ésta era del Sevilla, Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para saber cuál era su opinión sobre la situación del Barcelona. “Eso es un misterio”, zanjó la anciana.

Rafa Guerrero ha compartido el vídeo de la anciana y Jorge Javier

Dicho vídeo ha querido compartirlo Rafa Guerrero, exárbitro y colaborador de El Chiringuito en sus redes sociales.

Recientemente, otro vídeo, en este caso de Josep Pedrerol, se convirtió en viral. El periodista fue el encargado de retransmitir la gala del Balón de Oro y no pudo evitar contener las lágrimas tras el discurso que ofreció Alexia Putellas tres coronada como la mejor futbolista del momento.