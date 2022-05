El Betis acelera para fichar a Houssem Aouar

El conjunto verdiblanco, que ya ha firmado a Luiz Felipe y a Luiz Henrique, sigue trabajando para reforzarse de cara al siguiente curso. Ahora, al que quiere fichar al Betis es a Houssem Aouar centrocampista de 23 años.

Según Fichajes.com, el equipo andaluz quiere aprovechar que termina contrato con el Olympique de Lyon en 2023 para hacerse con sus servicios este verano. No obstante, además del Betis, el Arsenal está tras los pasos de Houssem Aouar.

En el Olympique de Lyon, por su parte, Claudio Caçapa ponía en duda su continuidad en rueda de prensa: “Tiene talento y es un jugador que me gusta mucho en el aspecto técnico. Hay cosas que hace bien y otras no tanto. Después, hay que conocer también el deseo del jugador. O bien su deseo es quedarse y luchar por su puesto. O su deseo es irse y ver otra cosa. No puedo responderte”.

Houssem Aouar podría ser el tercer fichaje del Betis

El Betis reclutará a coste cero a un Luiz Felipe que ya se ha despedido de la Lazio y que firmará un contrato por cuatro temporadas. De cara al siguiente curso, el Betis también ha fichado a Luiz Henrique tal y como confirmó el presidente del Fluminense.

“Firmamos un preacuerdo en febrero, antes del comienzo de la Libertadores, donde esperamos que se marche el futbolista entre julio y agosto. Ninguno de nosotros se alegra por la marcha de un jugador al que tenemos un gran cariño, pero lo que hemos venido demostrando a lo largo de nuestra gestión, y por eso pido un voto de confianza, es que estamos logrando reemplazar las bajas y tener un mejor rendimiento cada año”, comentó Mário Bittencourt.

“El acuerdo es por 13 millones de euros por el 85%, nos quedamos con el 15% de los derechos económicos del jugador. El futbolista está siendo valorado en 15 millones de euros. La oferta salarial es estratosférica para su edad y siempre ha tenido el sueño de jugar allí”, añadió.