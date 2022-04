El Atlético de Madrid recibe una oferta de 30 millones por Álvaro Morata

Días atrás hablábamos en LAOTRALIGA de la intención del Arsenal de presentar una oferta por el internacional español y ésta ya se ha materializado. Aunque en principio Álvaro Morata no tendría previsto regresar a la Premier League, donde jugó en el Chelsea, el equipo que dirige Miker Arteta habría ofrecido cerca de 30 millones de euros al Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios.

El fichaje de Morata por el Arsenal, en manos de la Juventus

Así lo asegura Sky Sports, que señala que el Arsenal perderá a Alexandre Lacazette y a Eddie Nketiah en verano. Las opciones del cuadro londinense de hacerse con Álvaro Morata pasan porque la Juventus, donde juega actualmente en calidad de cedido, no ejerza la opción de compra que tiene sobre él. En principio, la escuadra transalpina no va a ejecutarla, aunque tiene intención de negociar con el Atlético de Madrid un precio inferior. Así pues, el Arsenal podría hacerse con Álvaro Morata siempre y cuando ponga más dinero sobre la mesa que la Juventus. Lo que está claro es que Simeone no cuenta con Álvaro Morata en el Atlético de Madrid y que el conjunto rojiblanco buscará que en verano entrará en su último año de contrato para hacer caja por él.

Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, sí que cuenta con Álvaro Morata aunque no como delantero centro sino acostado en la banda izquierda. “Discutir técnicamente a Morata es una locura. Ahora lo está haciendo muy bien, está tranquilo, nos enfocamos juntos en este momento y en los próximos meses”, comentó recientemente al ser cuestionado por el atacante en rueda de prensa. Y es que la llegada del delantero serbio Dusan Vlahovic a la Juventus ha obligado a Allegri a desplazar al internacional español a una zona más abierta en banda izquierda que, según él, es “su mejor posición”.