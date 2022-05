El Zaragoza quiere a Paco Jémez como nuevo entrenador

Tras salvar al Ibiza, el técnico de 52 años podría iniciar una nueva aventura en LaLiga SmartBank. Y es que Paco Jémez se ha convertido en el nuevo objetivo para su banquillo del Real Zaragoza, equipo en el que jugó en su día.

Según MARCA, Jorge Mas, el nuevo presidente del conjunto maño, quiere a Fernando Soriano como nuevo director deportivo. Fernando Soriano fue precisamente la persona que llevó a Paco Jémez al Ibiza y ambos podrían seguir trabajando mano a mano en el Real Zaragoza.

Paco Jémez siempre se ha mostrado abierto a entrenar al Zaragoza

Antes de que Juan Ignacio Martínez tomase las riendas del conjunto maño, el club contactó con el técnico canario tal y como él mismo reconoció: “Es verdad que el Zaragoza me llamó. Estuvimos en conversaciones y normalmente, cuando quieres ir a un sitio, las cosas se hacen mucho más fáciles. Es más rápido alcanzar un acuerdo. El anterior director deportivo me comentó que el principal problema radicaba en la escasa capacidad del club para hacer fichajes en enero. De ir a Zaragoza, que para mí sería un orgullo, sería para tener que hacer cuatro o cinco fichajes de entidad, que eleven el nivel de la plantilla de una manera sustancial. El anterior director deportivo me dijo que el club disponía de una cantidad para fichar, que no voy a decir cual es, y a mí no me pareció suficiente. El gran problema está ahí”.

“El club está en una situación difícil, ahora mismo no tiene director deportivo. Hay bastante inestabilidad en cuanto a posibles compradores y demás. En cuanto a lo deportivo, lo principal radica en eso, en los fichajes”, ha proseguido el canario. “A mí me gusta que corra el aire, yo dejo las puertas abiertas siempre. Espero que el Real Zaragoza acierte con su decisión. Es un club histórico”, decía entonces Paco Jémez, Ahora, la llegada de Fernando Soriano facilitaría las cosas.