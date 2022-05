Akapo da un palo al aficionado que apostó 20.000 euros al descenso del Cádiz

La victoria del equipo andaluz en Mendizorroza frente al Alavés, y el empate del Granada frente al Espanyol, permitieron al Cádiz salvarse del descenso en la última jornada. Carlos Akapo, defensor del conjunto amarillo, quiso dar un palo a un aficionado que apostó 20.000 euros por el descenso del Cádiz tras la gesta cosechada.

“Acabo de jugarme 20.000 euros a que el Cádiz desciende. No sé que me va a producir más placer, si ganar 16.000 euros o su descenso. Lo bueno que tienen los aficionados del Cádiz que no puedan ir a Vitoria, es que podrán hacerlo el próximo año”, escribió Juan Gaya, que es un reconocido seguidor del Real Mallorca.

“El placer no siempre se puede comprar con dinero”, respondió Juan Akapo a este famoso pronosticador. Juan Gaya, por su parte, no se tomó a bien el mensaje del futbolista del Cádiz, al que contestó: “¿Quién eres?”.

El placer no siempre se puede comprar con dinero 🤭😬💛💙 https://t.co/lxAbCQarPn — Carlos Akapo (@carlosakapo) May 22, 2022

El Cádiz enlazará tres temporadas consecutivas en Primera

El Cádiz, tras la permanencia conseguida este domingo, aumentará la próxima temporada el segundo ciclo más amplio de su historia en Primera División al enlazar, al menos, tres campañas consecutivas desde el ascenso logrado en 2020.

El periodo de mayor duración para el Cádiz comprende desde la primera jornada de la temporada 1985-86 hasta la última de la campaña 1992-1993, con ocho temporadas seguidas en la máxima categoría.

En ese ciclo, el conjunto gaditano estuvo en Primera División 93 meses y veinte días, desde el partido jugado en la jornada 1 de la campaña 85-86, un Español-Cádiz (5-0), hasta el de la jornada 38 de la temporada 92-93, Logroñés-Cádiz (1-0).

El periodo que transcurre ahora comenzó el 12 de septiembre de 2020, en la primera jornada de la temporada 20-21 en el partido Cádiz-Osasuna (0-2) y continuará al inicio de la campaña 22-23, cumpliendo entonces dos años.

El Cádiz ha jugado en Primera División catorce temporadas, siendo la inicial la 1977-78 y después las campañas 81-82, 83-84, 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90, 90-91, 91-92, 92-93, 2005-06, 20-21 y 21-22.

Los ciclos posteriores a los ascensos primero, segundo, tercero y quinto comprendieron únicamente una temporada en cada caso, al no poder salvar la categoría y acabar descendiendo con sólo una campaña jugada en Primera.