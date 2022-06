Omar Alderete confirma que no seguirá en el Valencia

El central paraguayo Omar Alderete anunció con un mensaje en las redes sociales que no seguirá en el Valencia la próxima campaña y dio a entender que el club no ejecutará la opción de compra que tenía en su acuerdo de cesión con el Hertha de Berlín del pasado verano.

El jugador de Ciudad del Este admitió que le habría gustado seguir. “Me hubiera encantado continuar pero lastimosamente el fútbol tiene estas cosas”, señaló el defensa.

Omar Alderete, titular con José Boradlás, agradeció el trato recibido al mismo tiempo que da por finalizada su etapa en el club de Mestalla. “Me voy encantado con el club, con la gente, con la ciudad”, apuntó el futbolista esteño.

Al no haberse clasificado el Valencia para competiciones europeas la opción de compra no era obligatoria y por lo que da a entender Omar Alderete el club ya habría comunicado que no pagará al Hertha de Berlín los 7,5 millones para comprar sus derechos.