Jesús Casas desvela el nombre de un futbolista al que Luis Enrique no llevará a la Selección

El que fuera asistente de Luis Enrique en la Selección no se ha cortado al hablar de su relación con el técnico asturiano en la última entrevista que ha concedido. Además de recordar su salida de ‘la Roja’ a comienzos de año, también ha sido preguntado por Eric García, el central del Barcelona al que Luis Enrique siempre convoca. Jesús Casas ha aprovechado la ocasión para romper una lanza en favor de Raúl Albiol, defensor del Villarreal.

“Es uno de los mejores centrales que hay. Y Luis Enrique piensa que no tiene que ir”, comentaba Jesús Casas en Radio MARCA.

Jesús Casas ha rajado contra Luis Enrique

Cuestionado por su relación con Luis Enrique, con el que no ha vuelto a hablar, Jesús Casas señalaba: “Son dos personas totalmente distintas, el Luis Enrique del día a día cercano y de buen humor y el de la prensa. Es verdad que tiene su carácter, pero hay dos Luis Enriques y te lo puede decir todo el mundo”.

Respecto a su salida de la Selección, agregaba: “Todas las relaciones tienen un principio y un final. Él tiene carácter. A veces las cosas no marchan como quieres... La relación profesional se fue deteriorando en un momento determinado y eso afectó a la personal, como con desconfianza”.

“Quizás en octubre de 2021 ya me tenía que haber marchado. Y en noviembre se lo dije a Joaquín, al psicólogo, que mi etapa había cambiado. Él no estaba cómodo y da el primer paso. El fútbol también es tan subjetivo que lo puede ser válido para mí no lo es para otra persona. Hay tantas formas de entender el fútbol... “, concluía.