Dani Alves se ofrece al Real Mallorca

Tras ganar la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos, el futbolista con más títulos de la historia, regresó al Barcelona con la ilusión de ser convocado con Brasil para el Mundial de Catar. No obstante, el conjunto azulgrana no ha renovado el contrato de Dani Alves, lo que pone en peligro sus planes. Para evitar, el futbolista de 39 años ha sido ofrecido al Real Mallorca.

Así lo asegura el periodista Ángel García Álvarez, que señala que Dani Alves ha sido ofrecido, además de al cuadro bermellón, a otros equipos. Otro de ellos también de LaLiga Santander según el también periodista Adrià Albets. Pese a que el Real Mallorca ha adquirido en propiedad a Pablo Maffeo, el club está valorando su ficha o no a Dani Alves.

El adiós de Dani Alves al Barcelona

El lateral internacional brasileño Dani Alves no seguirá en el Barcelona la próxima temporada, según confirmo este miércoles el jugador en su cuenta de Instagram, desde donde se despidió del club y de la afición azulgrana.

“Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club, a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas en algún momento en lugares distintos”, anunció.

Dani Alves, que el mes pasado cumplió 39 años, se mostró agradecido por “tener la oportunidad” de regresar al Barcelona la temporada pasada “para poder decir adiós”.

“Me gustaría agradecer también a todo el ‘staff’ por la oportunidad que me dieron de volver a este club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa. No saben lo feliz que soy. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria”, afirmó.

El lateral brasileño se marcha del conjunto azulgrana tras conquistar 23, entre ellos “2 tripletes, 1 sextete y un gran libro de oro escrito”, recordó.

“Se cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún. Que el mundo nunca lo olvide: un león, aunque tenga 39 años, continúa siendo un león bien loco”, sentenció en su despedida. ¿Su nuevo ciclo será en el Real Mallorca?