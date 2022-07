La Fiorentina amenaza la continuidad de Le Normand en la Real Sociedad

Tras haberse hecho con Jovic, el equipo italiano vuelve a mirar a LaLiga Santander en busca de refuerzos. Ahora, el nuevo objetivo de la Fiorentina sería Robin Le Normand, que ha cuajado una gran campaña en la Real Sociedad.

Según el periodista Alfredo Pesulla, el cuadro txuri-urdín pide 28 millones de euros por el central de 25 años pese a que su cláusula es de 50. Si la Fiorentina se ha interesado por Robin Le Normand es porque Nikola Milenkovic saldrá del equipo, aunque también piensa en Marlon, del Shaktar Donetsk como recambio. La Real Sociedad, por su parte, no tendría intención de desprenderse del defensor y está en conversaciones con él para prolongar su contrato.

Le Normand y sus calabazas a la selección española

Robin Le Normand, que fue elegido el pasado mes de octubre como el mejor jugador de LaLiga Santander, trabaja para ser seleccionado con Francia. Aunque también puede ser convocado con ‘la Roja’, el central descartó esta opción al ser preguntado por una posible llamada de Luis Enrique. “Si juego con España mi familia me mata”, respondió.

Posteriormente, cuando jugó su primer partido en Francia frente al Mónaco, añadió en una entrevista: “Es verdad que he notado más que soy más conocido, algo que me tomo como buena señal, como una motivación para seguir creciendo. Y lo de ir a la selección lo tengo en mi cabeza, como un reto, algo que sería increíble, un orgullo. Salgo cada día a entrenar para mejorar con la Real, para hacer méritos para seguir jugando titular en la Real y ver si me transformo en el jugador que merece ser seleccionado, pero tampoco me como la cabeza. Sé que todo pasa por mis actuaciones en la Real y aquí siempre salgo a darlo todo”.