Clemente critica a Luis Enrique

Deportes

El técnico vasco ha dado una de cal y otra de arena a la hora de hablar del actual seleccionador. Si bien Javier Clemente ha dicho que Luis Enrique es mejor entrenador de lo que es él, ha criticado

“Luis Enrique es muy valiente y eso a mí me gusta. Es mejor entrenador que yo”, ha comenzado diciendo el de Barakaldo en una conferencia en La Nucía. “Luis Enrique es un encanto de tío, muy buena persona. Creo que está recurriendo a gente joven y eso puede ser un problema, pero no es un capricho. Es que los veteranos no tienen experiencia y son incapaces de aguantar el ritmo”, ha proseguido Javier Clemente.

La crítica de Clemente a Luis Enrique

“Si hay algo que no me ha gustado de Luis Enrique, es que lleve a gente con 17 años como Ansu Fati, Gavi, Pedri... Un médico tendría que salir y decir si un chico puede aguantar con su edad. Yo no lo haría. En ese sentido soy más miedoso. Me da miedo que no se acierte con los jóvenes”, ha añadido justificando su crítica a Luis Enrique.

Respecto al Mundial de Catar, que se celebrará en invierno, Javier Clemente ha señalado: “Todas las selecciones van a venir en auge. Los jugadores no estarán cansados como cuando se disputa en julio. Eso será positivo, pero creo que a España le perjudica porque tiene mucha gente que podría soportar mejor el cansancio si se jugase como siempre. Creo que hay cinco o seis selecciones muy fuertes y España puede estar ahí, pero cuando pase la fase de grupos se complicará todo mucho porque un equipo muy bueno se irá para casa”.