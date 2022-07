El padre de Guedes desvela en qué equipo le gustaría jugar a su hijo

Aunque el portugués es feliz en el Valencia, el conjunto che busca hacer caja por él para poder cuadrar sus cuentas. Esto es algo que ve con buenos ojos el padre de Gonçalo Guedes ya que considera que su hijo debería jugar en un equipo Champions.

“Le gusta estar en el Valencia, pero quería un poco más en lo deportivo. Quiere más, quiere un club Champions porque en el Valencia hace dos años que no ve nada”, manifestaba Rogerio Guedes en A Bola.

Cuestionado sobre el Benfica, el padre de Guedes añadía: “Quiere volver, pero no sé si de dan las condiciones para ello. ¿Si le gustaría? Claro que sí. Le gustaría estar con su familia. Si pudiera, volvería al Benfica”.

Si bien el Valencia está dispuesto a hacer caja por su hijo, no aceptará ofertas por debajo de 35 millones, algo que Rogerio Guedes prefirió no valorar. “No sé si merece o no la pena entrar en eso, esa parte no la entiendo aunque manda el mercado”, concluyó.

El padre de Guedes ya empujó a su hijo a salir del Valencia

Las declaraciones del padre de Gonçalo Guedes han sido más comedidas que las que realizó el pasado verano, cuando manifestó: “Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en Valencia no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club”.