Se convierte en viral una fotografía de Aurah Ruiz sin filtros

La canaria, que recientemente se ha casado con Jesé Rodríguez, ex de Las Palmas y actual futbolista del Ankaragucu, ha visto como ha salido a la luz una imagen suya sin filtros. Como era de esperar, la fotografía de Aurah Ruiz no ha tardado en convertirse en viral en la red.

La cuenta que ha publicado la fotografía de Aurah Ruiz ha sido @bellezafalsa, especialista en este tipo de publicaciones.

Jesé Rodríguez no quiere que Aurah Ruiz vuelva a operarse

La canaria se sometió el pasado mes de noviembre a una liposucción en las caderas y a una intervención en los glúteos para inyectar parte de la grasa extraída de las cartucheras. Aurah Ruiz no pudo hacerlo en la fecha que tenía prevista por un problema técnico en el quirófano, algo que celebró Jesé Rodríguez.

“Me alegro de que no haya salido el tema de la operación porque no te hace falta. Estás muy bien, eres superguapa y no sé por qué tienes que operarte”, dijo el delantero a Aurah Ruiz según contó ésta en su canal de MtMad.

No obstante, tras someterse finalmente a la intervención, la canaria afirmaba estar “muy contenta”. Aurah Ruiz también reveló entonces la petición que Jesé Rodríguez le había hecho: “Dice que no me tengo que operar más y me ha prohibido hacerme otro tipo de operación. Le dije que me iba a hacer otra cosa y me ha dicho que no, negativo”.

La indecente cantidad de dinero que se gastaron Jesé y Aurah Ruiz en su boda

Habituados al despilfarro, Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz se han gastado una indecente cantidad de dinero en su boda. Según La Provincia, el evento, que se inició en el Perchel Beach Club de David Silva, con la ceremonia, y concluyó en el Lopesan Baobab Resort, donde tuvo lugar el cena y una exhibición pirotécnica, ascendió a los 600.000 euros.