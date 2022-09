El Espanyol responde a Raúl de Tomás y justifica su “ruinosa” venta

El consejero delegado del Espanyol, Mao Ye, afirmó este martes en el RCDE Stadium que el club no ha “apartado en ningún momento” al delantero Raúl de Tomás, recientemente traspasado al Rayo Vallecano.

El directivo se mostró “consciente del malestar” que el transcurso de los acontecimientos ha podido causar a la afición. En cualquier caso, Mao Ye apuntó que “en ningún momento” se está hablando de una “operación de venta” habitual.

El consejero delegado aseveró, como en varias ocasiones ha subrayado el club, que Raúl de Tomás trasladó “su intención de salir” desde el final de la pasada temporada. “Incluso antes de la llegada del técnico Diego Martínez”, apostilló.

De hecho, según desveló, Raúl de Tomás trasladó al entrenador su voluntad de no continuar. “El técnico no puede contar con un futbolista que no quiere estar en el equipo, pero hemos hecho todas las gestiones posibles para que el jugador se integre en el grupo”, manifestó.

Mao Ye insistió que el club ha actuado con transparencia con sus seguidores: “Engaño, nunca. Porque nunca hemos puesto en venta al jugador. Informamos de cuál era la cláusula (70 millones de euros)”.

En la gestión debe primar, aclaró el dirigente blanquiazul, el “interés del club” y resumió el planteamiento de la entidad. “Un jugador como Raúl de Tomás debe dar el máximo deportivamente y si no es el caso, salir por lo máximo económicamente”, explicó.

La mano derecha del presidente Chen Yansheng recordó que el jugador “insistió” en su intención de salir del Espanyol. De todos modos, Mao Ye fue claro: “Pero él tiene que venir con alguna oferta y no llegó oficialmente ninguna (hasta la del Rayo)”.

El dirigente comentó que este traspaso es la “solución” -que no una “operación de venta”, repitió- para “minimizar” el impacto económico de la salida de Raúl de Tomás, una venta que finalmente se ha saldado en 8 millones fijos más 3 variables.

Preguntado por si la operación era ruinosa, Mao Ye no escondió que el Espanyol es el “principal interesado” en lograr beneficio. De todos modos, aseveró que el escenario cambia cuando se trata de un jugador “cuya cabeza no está” centrada en seguir.

Además, el atacante, según desveló el consejero delegado, expresó su “necesidad” de una “revisión contractual” en el caso de seguir formando parte de la plantilla. “La respuesta del club fue que ya era el mejor pagado y no estaba dispuesto”, zanjó.