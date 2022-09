Totti acusa a su ex de haberle sido infiel con “más de uno” y de haberle “vaciado la caja fuerte”

La ruptura del que fuera futbolista de la Roma con Ilary Blasi tras diecisiete años de matrimonio está siendo muy convulsa. Si bien Francesco Totti ha rehecho su vida con Noemi Bocchi, asegura que no fue el primero en traicionar. Y es que su ex mujer le habría sido infiel con “más de uno”.

“No es cierto que yo haya sido el primer en traicionar”, aclaraba el italiano en una entrevista para Corriere della Sera. “He leído demasiados bulos en las últimas semanas, algunos de estos han hecho sufrir a mis hijos. Ya basta. He vivido un periodo difícil, primero porque dejé de jugar. Luego vino la muerte de mi padre por covid, y justo cuando más necesitaba a mi mujer, no estaba”, proseguía.

Sobre la traición de su ex, Francesco Totti señalaba: “En septiembre del año pasado me empezaron a llegar los rumores de que Ilary tenía otro. Efectivamente, más de uno. Y luego descubrí mensajes en su teléfono, algo así como ‘nos vemos en el hotel, es más prudente por mi parte’”. “Caí en una depresión y salí de ella gracias a Noemi Bocchi, que es todo lo contrario a Ilary”, agregaba haciendo alusión a su actual pareja. Al respecto, Francesco Totti aprovechaba la ocasión para reiterar: “Ilary salió con otros hombres antes de que naciera mi historia con Noemí”.

Totti: “Ilary y su padre me vaciaron la caja fuerte”

Las acusaciones de Francesco Totti han ido más allá. “Ilary me quitó mi colección de relojes, también hay algunos Rolex de gran valor”, añadía. “Vació las cajas de seguridad con su padre”, finalizaba.