Bartra explica su salida del Betis y su plan para volver a la Selección

El central de 31 años, que terminaba contrato con el conjunto verdiblanco en 2023, fue traspasado por el equipo andaluz al Trabzonspor en verano a cambio de 1,25 millones de euros más variables. Marc Bartra ha explicado su salida del Betis, un movimiento que confía que sirva para que Luis Enrique le vuelva a convocar con la Selección.

Noticias relacionadas Selección. Otro país tienta a uno de los seleccionados por Luis Enrique para que renuncie a España

Sobre su cambio de aires, el defensor señalaba: “Mi idea era quedarme. Yo estaba bien en el Betis, donde conseguimos la Copa del Rey y me había ganado la confianza del entrenador. Si me preguntan por el Trabzonspor unas semanas antes, habría dicho que me quedaba en Sevilla. Después, llegó la oferta y necesitaban vender jugadores. El proyecto, los planes de futuro, el último campeonato de la Superliga turca, jugábamos en Europa... Todo eso te hace cambiar de opinión”.

El regreso de Marc Bartra a la Selección

Cuestionado sobre su posible vuelta a la Selección, Marc Bartra comentaba: “Es el sueño de todo futbolista. Sé que no es fácil, pero Luis Enrique me conoce, sigue a todos los jugadores y, si hay una oportunidad, quiero aprovecharla. Mi propósito cuando vine aquí no es pasar el rato, sino mantener a mi equipo en la cima y ser opción para ir con España”.

Antes Marc Bartra deberá adaptarse a la liga turca. “He venido de otra Liga y estoy tratando de adaptarme. Veo que hay muchos espacios en el campo aquí. Esto provoca acciones de mucho contacto. Iré conociendo mejor la Liga, a mis compañeros y a los rivales”, concluía.