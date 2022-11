Se entera en la radio que no está en la prelista de Luis Enrique para el Mundial

David Soria, guardameta del Getafe, se enteró tras el choque que disputó su equipo frente al Elche en el Martínez Valero, que no estaba en la prelista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. Aunque se había filtrado que estaba entre los cinco porteros preseleccionados, desde la radio quisieron contactar con él para desmentirle dicha información.

“Me interesaba hablar con David en el programa porque la información que nosotros manejamos es que Soria no está en la prelista. Que hay cinco porteros, que son los tres que en teoría van a ir seguro, Robert Sánchez, David Raya y Unai Simón; más Kepa y el portero de la Real Sociedad, Remiro”, dijo el periodista Antón Meana en El Larguero.

Antes, cuestionado al respecto, David Soria había comentado: “Algo me han comentado, que estaba en la prelista pero no sé nada más que eso”. Tras escuchar a Antón Meana, el guardameta del Getafe señaló: “Me lo dicen desde el club pero no sé más, si estoy bien y si no pues también, lo importante es que estoy contento y tres puntos más para nosotros”.

Estar en la prelista no le garantizaba un billete para el Mundial

Esté David Soria en la prelista de Luis Enrique o lo esté Álex Remiro, ambos tendrían muy difícil estar en el Mundial de Qatar. Incluso Kepa Arrizabalaga, que estuvo en Rusia, tiene complicado volver a ser convocado con España. Y es que Luis Enrique parece tener claro que Unai Simón, como titular, y Robert Sánchez y David Raya, como suplentes, serán sus porteros en el Mundial de Qatar.