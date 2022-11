Gil Marín admite por carta el “fracaso” del Atlético de Madrid

“La unidad es nuestra gran fortaleza y no podemos perderla”, tituló este jueves Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, su carta abierta a la afición, en la que admitió el “fracaso” de la eliminación europea, de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, en esta temporada, pero remarcó que “este grupo, con Diego Simeone como entrenador”, merece su “respeto y confianza”.

“Aunque la decepción de esta edición (de la Liga de Campeones) sea grande, no podemos perder de vista la perspectiva general. Este grupo, con Diego Simeone como entrenador, nos ha hecho disfrutar de los hitos alcanzados durante esta exitosa década, y merece nuestro respeto y confianza para conseguir los importantes retos que aún tenemos esta temporada”, aseguró en el tercer párrafo del mensaje publicada en la web oficial.

“Me dirijo a ti y a los miles de aficionados rojiblancos que, como yo, os sentís profundamente decepcionados por nuestra eliminación europea. No pretendo justificar nuestra mala actuación en la presente edición de la Champions, todos somos conscientes de que ha sido un fracaso y debemos tener la humildad de reconocerlo. Nuestro primer objetivo era superar la fase de grupos y desgraciadamente, aunque de forma merecida no lo hemos conseguido. Todos los que formamos parte del club, directivos, técnicos y jugadores, somos responsables de ello y lo asumimos. Es un momento para la autocrítica, para analizar los errores cometidos y subsanarlos lo más rápidamente posible”, comenzó en su escrito.

“El club ha crecido mucho en la última década, hasta el punto de estar viviendo el mejor momento de nuestros casi 120 años de historia. Más allá de la inauguración de un estadio ejemplar y del próximo inicio de la Ciudad del Deporte que se desarrollará alrededor de nuestro estadio, el equipo ha disputado las últimas diez ediciones de la UEFA Champions League de forma consecutiva, algo que sólo 8 clubes hemos conseguido, y sólo en la temporada 2017-2018 no habíamos logrado clasificarnos para los octavos de final, temporada en la que terminamos campeones de la UEFA Europa League”, recordó.

“Durante este periodo también hemos alcanzado dos finales de la Champions, unas semifinales y en tres ocasiones los cuartos de final, además de ganar ocho títulos, entre ellos dos Ligas”, abundó sobre la era Simeone.

“Por ello, aunque la decepción de esta edición sea grande, no podemos perder de vista la perspectiva general. Este grupo, con Diego Simeone como entrenador, nos ha hecho disfrutar de los hitos alcanzados durante esta exitosa década, y merece nuestro respeto y confianza para conseguir los importantes retos que aún tenemos esta temporada. La exigencia debe seguir siendo máxima, pero debemos entender que esta atípica temporada, partida con una Copa del Mundo, con lo que ello conlleva para la mayoría de los jugadores, lógicamente está alterando el rendimiento de una plantilla de este nivel”, advirtió.

A la vez, insistió en que “a lo largo de este tiempo”, el equipo ha “vivido situaciones difíciles y el grupo siempre las ha superado”. “La temporada no se ha terminado ni muchísimo menos. Ahora mismo somos terceros en LaLiga y en breve comenzamos nuestra participación en la Copa del Rey, en la que llevamos tiempo sin jugar una final y que debe ser un objetivo importante de la temporada”, añadió.

Y apeló a la unidad: “Para ello no existe otra fórmula que estar todos juntos para conseguir los objetivos del club. Cada vez que lo hemos hecho, los hemos conseguido. Históricamente hemos demostrado que estamos en las buenas y en las malas, y, si ahora toca sufrir, hagámoslo, pero juntos. Este club y este equipo ha demostrado tener la capacidad de levantarse siempre y cada vez más rápido después de cada caída y esta vez no debe ser distinto”.

“Formamos parte de una sociedad en la que las cosas pasan muy rápido, en la que la gente se cansa con facilidad de todo, con una gran crispación causada muchas veces por motivos ajenos al fútbol: crisis, inflación, guerras... No podemos permitir que ningún factor externo nos desuna en lugar de fortalecer nuestros lazos. La unidad es nuestra gran fortaleza y no podemos perderla. Este club, a lo largo de su historia se ha caracterizado por sus valores: pasión, esfuerzo, humildad, solidaridad y apoyo incondicional, y eso es lo que nos hace fuertes”, remarcó.