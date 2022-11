Victoria Federica rehace su vida con el hijo de un emblema del Atlético de Madrid

Tras su ruptura con Jorge Bárcenas, Victoria Federica tendría un nuevo amor. Se trataría del hijo de Juanma López, oro olímpico con la Selección en 1992 y campeón de una Liga y tres Copas del Rey con el Atlético de Madrid. Juanma López sigue ligado al mundo del fútbol ya que es el agente de jugadores como Álvaro Morata y Dani Olmo.

Beatriz Cortázar era la que aseguraba en el programa ‘Fiesta’ de Mediaset que Victoria Federía tenía un nuevo amor. “Es alguien de la sociedad madrileña, pero que no es del mundo del famoseo ni de los medios de comunicación”, afirmaba haciendo referencia al hijo del que fuera futbolista del Atlético de Madrid.

Juanma López ha sido preguntado por la relación de su hijo con Victoria Federica

Según la periodista, Victoria Federica y el hijo de Juanma López llevan varias semanas conociéndose y la joven de 22 años estaría “muy ilusionada” con el que sería su nuevo novio. Tal repercusión ha tenido su información que el propio Juanma López ha sido cuestionado al respecto por la Agencia Gtres, a la que despachó con un “nada, muchas gracias, lo siento, gracias”.

La infanta Elena, que es la madre de Victoria Federica, también ha sido preguntada y tampoco ha querido pronunciarse. No obstante, la relación entre ambas no atraviesa su mejor momento. Según Paloma Barrientos en ‘El Programa de Ana Rosa’: “En lo que no está de acuerdo la infanta y tampoco su padre es en que Victoria haga una exposición pública a cosas que no se deben hacer, como ir en un patinete dos personas o aparcar un coche en sitios indebidos”.