Carla Barber, ex de Morata, arremete contra las novias de los futbolistas y se lleva el zasca de una de ellas

La doctora canaria, especialista en medicina estética, ha sido duramente criticada en redes sociales por dejar una propina de 20 euros en un restaurante. Para defenderse, Carla Barber, que fue novia de Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, se ha reivindicado frente a las novias de los futbolistas.

Según señalaba en redes sociales: “Las mujeres de los futbolistas sacan fotos en sus jets privados enseñando sus joyazas y sus pedazo de bolsos y no pasa nada. Luego esta chica que está aquí, que se curra cada euro que gana, que ayuda a quien puede en lo que puede, que intenta siempre hacer que disfrutéis de las mismas experiencias que ella, dice que ha dejado 20 euros de propina y entonces lo que está haciendo es fardar”.

El comentario de Carla Barber. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El zasca de la novia de un futbolista a Carla Barber

El comentario de Carla Barber ha encontrado respués en Lucía Pavón, que es la pareja de Nacho Martínez, futbolista del Tenerife. “Ella que quiere hacerse la digna (merecedora por su puesto de sus caprichos gracias a su trabajo) decide hacerlo nombrando de esta forma tan ¿desafortunada? A un colectivo de mujeres (mujeres a secas, no mujeres DE NADIE) que probablemente no pintaban nada en esa discursión pero que ahora resulta que no pueden hacerse fotos con sus bolsos porque ellas el fin de semana no salen a meter goles”, comenzaba diciendo.

“Yo sólo tengo dos cosas que añadir. No todas las mujeres de las que hablas viajan en jet privado. Y suerte las que lo hagan es que me parece lo máximo. Yo le pediría a la azafata sandwiches de nutella hasta que me mirase rarito (si alguien aquí viaja en jet privado, que me confirme si eso es posible). Y más importante. Trabajar en casa al cuidado de tus hijos y/o de tu familia también es trabajar”, concluía Lucía Pavón, en el mensaje con el que defendía frente a Carla Barber a las novias de los futbolistas.