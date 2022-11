El Cádiz quiere reforzarse con Javi Manquillo y con Hugo Duro

El equipo andaluz buscará reforzarse en el mercado invernal para salir de los puestos de descenso. El Cádiz quiere aprovechar que Javi Manquillo está inédito con el Newcastle para que el ex del Atlético de Madrid regrese a España. Además, el conjunto amarillo también quiere reforzar su delantera con un Hugo Duro que tampoco está teniendo el protagonismo que se esperaba en el Valencia.

Si bien el atacante de 22 años ha participado en 8 encuentros y ha anotado un gol, la recuperación de Edinson Cavani le ha relegado a un segundo plano. Es por ello por lo que el Valencia, para que Hugo Duro no vea frenada su prograsión, podría ver con buenos ojos que recalase en calidad de cedido en el Cádiz. También a préstamo recalaría Javi Manquillo en el equipo andaluz, aunque en su caso podría llegar con una opción de compra a ejecutar en caso de lograr la permanencia.

Sergio, contento con su equipo, no descarta que el Cádiz se refuerce

Sergio González, entrenador del Cádiz, afirmó este sábado en rueda de prensa que está contento con las últimas jornadas de su equipo, que ha recuperado el pulso a la Liga después de un inicio más errático.

Después de ganar al Atlético de Madrid 3-2 y de empatar este sábado contra el Getafe, el Cádiz sumó cuatro puntos de seis posibles. Aunque se mantendrá en puestos de descenso una jornada más, su entrenador se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores.

“Por esperar, me gustaría estar más arriba con 17-18 puntos y estar en una zona más tranquila. Pero los trece partidos se pueden resumir en dos fases. La primera, de los cinco primeros, en los que no dimos con la tecla y no estuvimos a la altura con muchas ocasiones adversas. A partir de la jornada seis, tenemos a un Cádiz que compite, más visible y reconocible al año pasado”, dijo.

“Hemos estado a un gran nivel quitando la mancha de Vallecas que dejamos ahí. Estamos en el camino adecuado, somos hormigas que trabajamos poco a poco. Ahora hay que descansar e ir al Bernabéu descansados. Tenemos luego Copa del Rey y luego un proceso muy bueno para ponernos a punto todos y salir al mercado si hay algo que podamos comprar”, declaró.