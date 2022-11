Un futbolista de la Real Sociedad reconoce que estuvo cerca de fichar por el Atlético de Madrid

La Real Sociedad fichó a Diego Rico al Bournemouth en 2021. Un año antes, el lateral zurdo pudo haber regresado a LaLiga Santander de la mano del Atlético de Madrid, algo que ha rememorado.

“Hay algunas oportunidades que sólo llegan una vez. Eddie Howe se fue y el nuevo entrenador, Tindall, que era su número dos, dijo que yo iba a ser importante, que tenía que quedarme. Dijo una cosa y luego hizo otra. Cuando luego no subimos, vino la Real Sociedad. Hablé con el director deportivo y le dije que no podía rechazar otra oportunidad. Le dije el año anterior que me habían quitado una oportunidad única y que no iba a dejar que volviera a suceder”, declaraba Diego Rico en medios británicos sobre su frustrado fichaje por el Atlético de Madrid.

Tras el Atlético de Madrid, la Real Sociedad se lanzó a por Diego Rico

El defensor puso rumbo al Bournemouth después de que el conjunto inglés pagase 15 millones de euros por él al Leganés. Posteriormente, Diego Rico quiso volver a España pero no le resultó sencillo. “Llegó un momento en el que no estaba cómodo, no estaba feliz. Por todo realmente: no jugar, la oportunidad que me hicieron perder, entonces las cosas no son como dijeron que serían. Eso te hace sentir mal, enojado, entonces todos sentimos ganas de irnos. Y para estar cerca de casa: en lugar de horas de Burgos a Bournemouth, ahora está a una hora y media. Es una gran diferencia. Estoy muy feliz en el club, en la ciudad”, añadía el ahora futbolista de la Real Sociedad.