Marcelino García Toral arremete contra Peter Lim

El que fuera entrenador del Valencia, sin equipo tras su paso por el Athletic, ha aprovechado la salida de Gattuso del conjunto che para arremeter contra Peter Lim. Marcelino García Toral acusó al propietario del club de Mestalla de haberle dicho unas cosas a la cara y después haber hecho otras.

«Yo he hablado muchas veces de este individuo. Cada uno en su equipo hace lo que considera. Creo que lo peor es que alguien diga una cosa a la cara, sentado en una mesa, y luego lo cambie todo. A mí esa forma de actuar no me parece lo normal. Y seguro que igual que hizo conmigo lo hizo con otros técnicos. Creo que es todo muy sencillo, cuando dos personas están frente a frente y se dice lo que se piensa, el propietario marca el camino a seguir y el entrenador lo acepta o decide no seguir. Pero cuando dos personas tienen voluntad de entenderse siempre se entienden, pero es muy difícil de entender que te diga o te explique un proyecto de frente y nada más coges el avión, ese proyecto… ¿dónde está? Te consideras engañado y así me sentí, nada más que decir», señaló el técnico asturiano en una entrevista para el diario AS.

Marcelino García Toral esperará a junio para volver a entrenar

Cuestionado por su futuro, el técnico asturiano añadió: «Es verdad que las ligas van con un mes de retraso. Pero es difícil que cojamos nada ahora. No tengo esa necesidad de entrenar. Salvo que nos llegase un reto irrechazable, lo más prudente y sensato es esperar a junio. Me cuesta trabajo tomar decisiones cuando no estoy entrenando y, aunque hemos tenido bastantes propuestas, creo que solo puedes aceptar aquella que te convenza absolutamente».