Kiko Rivera utiliza a Broncano para hacer una oferta futbolística a Piqué

Como streamer, al hijo de Isabel Pantoja le ha dolido haberse quedado fuera de la Kings League. Por ello, en su última visita a La Resistencia, Kiko Rivera aprovechó que David Broncano es amigo de Gerard Piqué para ofercerse a éste «como presidente, o mascota o lo que él quiera».

«¿Sabes lo que me hubiera molado? Tener un equipo en la Kings League, tío», le dijo Kiko Rivera a David Broncano. «Se lo digo a Gerard eh, lo que pasa es que tienes que estar ahí los domingos y tal... Pero tú, que tienes más tiempo libre...», replicó a éste el presentador de La Resistencia.

«Me da igual, yo voy», aseguró Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja aprovechó la ocasión para decir que sentía pena por Geard Piqué tras la canción que había lanzado Shakira con Bizarrap. «Lo que pasa es que me da pena el chaval, lo está pasando mal ahora... se ha pasado la otra», manifestó haciendo alusión a la cantante colombiana.

Volviendo al tema de la Kings League, David Broncano apuntó: «Yo creo que para esta temporada no, pero para la siguiente...». Y Kiko Rivera zanjó el tema afirmando «Voy como presidente o mascota, lo que él quiera».

La oferta de Kiko Rivera a Cristiano Ronaldo

A través de sus redes sociales, cuando Cristiano Ronaldo rescindió su contrato con el Manchester United, Kiko Rivera le hizo una particular oferta: “Cristiano, vente al Sevilla y te dejo que me pongas pelo”. Y es que, según había contado anteriormente el hijo de Isabel Pantoja sobre el portugués: “Estoy un día durmiendo la siesta, me despierto, cojo el móvil y veo un mensaje de un número muy raro medio en portugués medio en español y era Cristiano para ofrecerme ponerme pelo”.

“Le digo a un amigo ‘Me voy a cagar en sus muelas, mo me puede llamar para una fiesta, no, me llama para ponerme pelo. No me quiero poner pelo, que me dé un millón de euros por cada pelo que me ponga’. No me volvió a llamar nunca, tenía que haberle pedido menos. Por 800.000 también me los pongo. Por 100.000, lo mismo también”, agregaba Kiko Rivera.