Facundo Pellistri podría volver a LaLiga de la mano del Valencia

El conjunto che mira al Manchester United en busca de un recambio para el lesionado Samu Castillejo. Es por ello por lo que el Valencia habría presentado una oferta al equipo inglés para hacerse en calidad de cedido, aunque con opción a compra, con Facundo Pellistri. El extremo de 21 años conoce LaLiga Santander ya que en dos ocasiones anteriores jugó a préstamo en el Alavés.

Según ha trascendido ahora, la llegada de Facundo Pellistri contaría con el visto bueno de Gennaro Gattuso, entrenador del Valencia, y de Peter Lim, propietario del club.

Facundo Pellistri y Nahitan Nández o Demme podrían reforzar el Valencia

Además de por Facundo Pellistri, tanto la dirección deportiva del conjunto che como su entrenador han contactado con el agente de Nahitan Nández con la esperanza de cerrar su fichaje. Así lo ha reconocido el propio Pablo Bentancour, que es el representante del centrocampista de 26 años del Cagliari. También que el uruguayo cuenta con una o dos propuestas más además de la del Valencia.

“Hay dos o tres propuestas por Nahitan Nández. Me llamó Gattuso para llevarlo a Valencia. Ahora, durante la nota, me llamó el director deportivo de Valencia, le voy a devolver el llamado”, dijo el agente del futbolista.

Pese a jugar en la Serie B italiana, los 18 partidos que ha disputado Nahitan Nández con el Cagliari no han pasado desapercibidos para el Valencia. No obstante, la de Nahitan Nández no es la única opción que baraja el Valencia para reforzar su centro del campo. Demme, del Nápoles, también está en su agenda. Gattuso, que ya le tuvo a sus órdenes en el equipo italiano, ya habría contactado con él.