Amenazan desde Arabia Saudí con llevarse a un titular del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, que ha fichado a Samu Omorodion y no descarta seguir reforzándose antes de que cierre el mercado, también podría ver como algún titular abandona el equipo. Simeone ya advirtió de este peligro en la rueda de prensa que ofreció tras el partido frente al Betis y sus peores presagios se han cumplido. Desde Arabia Saudí, el Al Ahli amenaza la continuidad de Rodrigo de Paul.

«El mercado es dificilísmo. Estás preparando un campeonato donde todavía quedan dos semanas en las que puede pasar absolutamente de todo. Y dos o tres de los jugadores que están arrancando el partido, pueden venir de algún lado millonario y sacarlos en el final del mercado. Y hay que aceptarlo. No hay otra», fueron las palabras de Simeone.

¿Cuánto le costaría al Al Ahli sacar a Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid?

En lo que respecta a Rodrigo de Paul, según Mundo Deportivo, el Al Ahli quiere llevarle a Arabia Saudí y no tendrá problemas para mejorar el sueldo que actualmente percibe en el Atlético de Madrid, que es de 3,5 millones de euros. Eso sí, el conjunto rojiblanco no le dejará salir si no es por más de los 35 millones que pagó por él.

El Al Ahli ha conseguido este verano llevarse a Mahrez del Manchester City, a Edouard Mendy del Chelsea, a Robert Ibáñez de la Roma, a Allan Saint-Maximin del Newcastle o a Franck Kessié del Barcelona. ¿Conseguirá hacer lo propio sacando a Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid?