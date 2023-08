Unai Simón responde con contundencia a una oferta de Arabia

El guardameta del Athletic, Unai Simón, ha sido el último futbolista de LaLiga EA Sport en ser tentado desde Arabia Saudi. Cuestionado al respecto, su respuesta ha sido tajante.

“Cuando tenga intención de irme o el club decide que es el momento de cerrar este capítulo, saldremos aquí y os lo contaremos. Hasta entonces podéis seguir hablando de todo lo que salga por ahí, sea verdad o mentira. El 90% de las veces son todas falsas. A veces hasta me canso de decirlo: yo no me voy a ir de aquí. Me voy a quedar hasta que el club lo decida. Si en algún momento veis una noticia de una oferta no hagáis bola porque no va a pasar nada”, declaró Unai Simón.

Sobre el objetivo del Athletic esta temporada, señaló: “Todo el mundo sabe, dentro y fuera de este vestuario, que el objetivo de esta plantilla es estar en Europa. Los años anteriores en los que no se hizo el speech de entrenador, presidente y capitán, dentro del vestuario teníamos ese objetivo. Somos ambiciosos aunque la gente o la prensa podáis decir que no somos ganadores o que somos conformistas. Todas esas cosas nos duelen. Queremos conseguir la mejor posición. No me gusta que la gente nos tache de cosas que no somos. Creo que no hace falta que nadie venga aquí a decir donde tenemos que estar o lo que queremos hacer, lo tenemos que demostrar en el campo”.

La opinión de Unai Simón sobre el fichaje de Kepa por el Real Madrid

Por último, preguntado por el fichaje de Kepa por el Real Madrid, comentó: “Kepa es un porterazo. Lo admiro mucho porque es un portero con el que me he criado desde pequeño. A estas alturas es algo más mediático que creáis vosotros, la prensa. Ya lo demostró en el Chelsea y seguramente también lo demuestre en el Madrid. La competencia en la Selección siempre va a ser altísima, pese a lo que diga la gente. Entiendo que todos queráis que haya una mentalidad de arraigo a este club de que nos quedemos de por vida. Kepa es un gran portero que ha decidido tomar un camino diferente. Eso no quita para que no ame este club que le ha hecho crecer. Por lo poco que le conozco sé que nos sigue y que quiere al Athletic”.