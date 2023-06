Amenazan la continuidad de Kubo en la Real Sociedad

El Nápoles ha cuajado una gran temporada, en la que se ha proclamado campeón de la Serie A, lo que ha puesto a varios de sus futbolistas en el mercado. El PSG está tratando de hacerse con Victor Osimhen y Chuky Lozano está siendo tentado para poner rumbo a Arabia Saudí. Como recambio de este último, el Nápoles piensa en Kubo, de la Real Sociedad; aunque también maneja la alternativa de Yeremi Pino, del Villarreal.

Según La Gazzetta dello Sport, el fichaje de Kubo por el Nápoles contaría con el visto bueno de Rudi García, el nuevo entrenador del equipo italiano. La cláusula del japonés con la Real Sociedad es de 70 millones de euros, aunque de ser vendido, la mitad de su traspaso iría a parar a las arcas del Real Madrid ya que conserva el 50 por ciento de sus derechos.

¿Conseguirá en Nápoles hacer cambiar de opinión a Kubo?

Lo que el propio Kubo ha descartado es regresar al Real Madrid, al menos de cara al siguiente curso. «El año que viene voy a ser 100% txuri urdin», llegó a decir confirmando su continuidad en la Real Sociedad.

Preguntado por Carlo Ancelotti, el nipón manifestó: «No ha hablado conmigo y yo personalmente tenía miedo que la gente de la Real no me quisiera para el año que viene, pero sí me quiere y estoy muy contento». ¿Conseguirá el Nápoles hacer cambiar de opinión a Kubo? De no lograrlo el equipo italiano se lanzará a por Yeremi Pino, que tiene una cláusula de 80 millones de euros en el Villarreal.