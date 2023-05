Kubo comunica al Real Madrid dónde jugará la próxima temporada

Kubo respondió al interés del Real Madrid, filtrado por Carlo Ancelotti, contribuyendo con un gol a la victoria de la Real Sociedad por 2-0 frente a su exequipo. El futbolista de 22 años dio así un argumento más al Real Madrid para ejercer la opción de compra de 30 millones de euros que tiene sobre él. No obstante, el japonés tendría otros planes futuros.

Al menos a costo plazo, Kubo señaló en Movistar: «El año que viene voy a ser 100% txuri urdin». Cuestionado por Carlo Ancelotti, el nipón manifestó: «No ha hablado conmigo y yo personalmente tenía miedo que la gente de la Real no me quisiera para el año que viene, pero sí me quiere y estoy muy contento».

En la misma línea que Kubo, Imanol Alguacil había afirmado al ser preguntado por el futuro del atacante: «Le veo de txuriurdin».

Ancelotti y el interés del Real Madrid por Kubo

Por su parte, Carlo Ancelotti había declarado sobre Kubo en la previa: «Ha estado con nosotros y después lo está haciendo bien en la Real Sociedad. Lo hablaremos en los próximos meses. La plantilla es muy competente y no es fácil buscar minutos para jugadores de este nivel».

La Real Sociedad fichó a Kubo por al Real Madrid el pasado verano por 6,5 millones de euros. Desde entonces ha disputado 39 partidos como txuri-urdin anotando 8 goles y repartiendo 7 asistencias.

Cabe señalar que el conjunto blanco no tiene una opción de recompra propiamente dicha. Kubo tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros y el Real Madrid conserva el 50 por ciento de sus derechos, motivo por el que solo le costaría 30 millones repescarle.