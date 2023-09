El Athletic no ha descartado su fichaje

El Athletic, que lleva dos verano intentando fichar a Hugo Guillamón no ha renunciado, ni mucho menos, a su fichaje. Pese a que el centrocampista de 23 años tiene contrato con el Valencia hasta 2026, el conjunto vasco podría volver a la carga a por él en el mercado invernal.

Hugo Guillamón aún no ha debutado con el Valencia esta temporada y, según Mundo Deportivo, eso anima al Athletic a intentar una vez su fichaje. Además, podría cerrarlo a un precio asequible dada la maltrecha economía del conjunto che, abierto siempre a hacer caja por sus jugadores.

Hugo Guillamón podría llegar al Athletic y Nico Williams salir

Si bien Hugo Guillamón puede llegar al Athletic, el que puede salir ya que termina contrato a final de temporada es Nico Williams. Aún así, cuestionado recientemente por su futuro, mandó un tranquilizador mensaje a la afición: «Tengo las cosas claras, pero todo tiene un proceso. Que la gente esté tranquila. Soy un chaval con las ideas muy claras. Mi hermano me aconseja en todo. Quiero mandar tranquilidad que todo va bien».

No obstante, el Barcelona, que ya aprovechó una situación contractual similar para hacerse con Iñigo Martínez, no pierde de vista al internacional español. La velocidad del extremo de 21 años vendría muy bien al conjunto azulgrana que, a petición de Xavi Hernández, le hará esta temporada un seguimiento exhaustivo. De lanzarse a por Nico Williams, el Barcelona podría hacerlo a partir de enero. Y es que, si no renueva con el Athetic antes, será libre para negociar con otros equipos a partir de dicho mes. ¿Repetirá el Barcelona lo que hizo con Iñigo Martínez y ser hará a coste cero con Nico Williams?