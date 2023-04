El comentario de Güiza a Xavi sobre el estado del césped que se ha convertido en viral

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha sido objeto de numerosas burlas después de que atribuyese el empate de su equipo frente al Getafe al estado del césped del Coliseum. También ha propiciado que un comentario que Güiza le hizo durante la Copa Confederaciones de 2009 se haya convertido en viral casi catorce años después.

Según contó Joaquín Maroto en la SER, antes de un partido de la Selección, Xavi Hernández estaba observando el estado de la hierba y debatiendo si estaba alta o baja. «Mira Xavi, esa hierba está para fumársela», le dijo Güiza despertando una sonrisa en el catalán.

Xavi Hernández ha sido apodado el jardinero

Xavi Hernández, que en los últimos días ha sido apodado el jardinero, habló al respecto en rueda de prensa. «Me da la risa. Lo del jardinero es de hace muchos años. Mejor jardinero que otra cosa. Me lo tomo a broma. Dentro de unos años pensaremos en cosas como cuando no había tiempo efectivo, el césped alto o encharcado», manifestó.

Cuestionado sobre el césped que se encontrará el Barcelona en Vallecas, donde el conjunto azulgrana se enfrentará al Rayo Vallecano, Xavi Hernández señaló: «Espero que esté en la medida reglamentaria y jugando a las 22:00 horas, nos favorecerá».

El catalán afirmó también que si su equipo gana esta Liga «será la rehostia» y consideró «un gran elogio» que el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, crea que la diferencia de 11 puntos en la clasificación no responde a la calidad real de ambos equipos.

«Estoy de acuerdo con Ancelotti. Esto significa que hemos hecho las cosas de forma excelente. No es una crítica, dice mucho de lo que estamos haciendo en LaLiga», afirmó Xavi Hernández.