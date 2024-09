¿Cuánto dinero gana la madre de Sergio Camello?

Aunque el delantero del Rayo Vallecano ha ganado la medalla de oro con la Selección en los Juegos Olímpicos de París, y pese a haber sido canterano del Atlético de Madrid, Sergio Camello vive una vida modesta. Teniendo muy presente el dinero que gana a su madre, cantidad que tuvo a bien revelar en una entrevista, no despilfarra como otros futbolistas.

“Claro que me doy mis caprichos, pero no despilfarro”, dijo Sergio Camello en ABC. “No me verás vistiendo de marca y comprándome una camiseta de 600 euros, cuando mi madre gana 700 euros al mes. Para eso cojo los 600 euros y se los doy a mi madre”, explicó el delantero del Rayo Vallecano.

¿De qué trabaja la madre de Sergio Camello?

Previamente, el futbolista de 23 años había contado sobre sus padres: “Mi madre trabaja en una tienda de ropa del centro comercial Plenilunio y mi padre en el departamento de márketing de una empresa de etiquetas adhesivas”.

“Mi madre lleva toda la vida en el comercio, como dependienta. Ella se crio en San Blas y se tuvo que poner a trabajar con 16 años y ahí sigue con 54. Lleva toda la vida en la misma firma de ropa”, reveló.

“No hemos sido pobres, pero sí muy humildes. Mi hermano mellizo y yo siempre hemos valorado todo lo que nos daban nuestros padres. Para nosotros era una fiesta cuando de pequeños íbamos una vez al mes a comer al chino de abajo de casa. Era alucinante porque sabíamos el valor que tenía esa comida. En esa época, además, mi padre tenía dos trabajos. Por eso cuido mucho del dinero”, añadió.

Sergio Camello y los egos en el vestuario del Atlético de Madrid

Por último, sobre su paso por el Atlético de Madrid, comentó: “Yo vengo de un vestuario, el del Atlético, donde hay más egos, más estrellas, y aquí hay gente que se ha currado sus años en Tercera, Segunda... Es gente que valora todo mucho más”. “En un club como el Atlético hay jugadores que han disputado finales de Champions, hay campeones del mundo... Entonces no son, digamos, personas reales. Si yo vivo en una burbuja, ellos viven en una burbuja mayúscula”, concluyó el delantero del Rayo Vallecano.