Hace oficial el fichaje de Mario Hermoso

Tal y como avanzamos en LAOTRALIGA, el español Mario Hermoso, exjugador del Atlético de Madrid, firmó este lunes como nuevo jugador del Roma, equipo al que llega como agente libre, cerrando así el ajetreado mercado estival romanista en el apartado de centrales.

"El Roma se complace en anunciar la contratación de Mario Hermoso. Defensa zurdo, nacido en 1995, cuenta con más de 300 apariciones profesionales en el rol de central y también como lateral izquierdo", informó el club en un comunicado oficial.

El nuevo defensa 'giallorosso', canterano del Real Madrid que comenzará su primera experiencia fuera de España tras militar en el Espanyol durante dos temporadas (2017-19) y en el combinado colchonero otras cinco (2019-2024), llegó ya este domingo a la capital italiana para superar los exámenes médicos pertinentes.

De hecho, tras el partido entre el Roma y el Juventus (0-0) en Turín, el italiano Daniele De Rossi confirmó lo que era un secreto a voces.

"No tengo jugadores ahora por el parón, pero hay alguno que lleva tiempo sin jugar y hay que ponerle en forma. ¿No podía decirlo? Bueno ya lo he dicho. Viene Hermoso", dijo entre risas.

Mario Hermoso deja el Atlético de Madrid tras 174 partidos y 10 goles, habiendo sido fijo en los esquemas del argentino Diego Pablo Simeone en las últimas cuatro campañas.

Según apuntan los medios locales, firmó un contrato hasta 2027.

Los fallidos fichajes de Danso y Djaló; la marcha de Smalling y la posibilidad de Hummels

La llegada de Mario Hermoso, de 29 años, facilita la salida de otro central como el inglés Chris Smalling, que a sus 34 años pondrá rumbo a Arabia Saudí, al Al-Fayha, tras cinco temporadas defendiendo los colores de la 'Loba'.

El mercado estival del Roma, aunque protagonizado por la decisión de continuar en el equipo del argentino Paulo Dybala, ha sido especialmente intenso en la posición del centro de la defensa, en la que incluso el conjunto italiano desechó un fichaje cerrado, el del austríaco Kevin Danso, al considerar que no era apto en su control médico ya en Roma, provocando el enfado del Lens y del propio jugador.

"Estoy decepcionado y enfadado por el transcurso de los últimos días y por el fallido traspaso al Roma. Sobre todo, estoy muy sorprendido por el supuesto motivo de la cancelación porque tanto los médicos de la Federación Austríaca de Fútbol como el departamento médico del Lens me han acompañado de cerca en los últimos años y me han examinado periódicamente", explicó el jugador en Instagram cuando se confirmó que el Roma no aceptaba al jugador.

"La última vez que me revisaron en Lens fue al comienzo de la temporada y nunca se detectaron problemas críticos, por eso las interpretaciones del reconocimiento médico en Roma no son nada comprensibles", añadió.

Después de Danso, el Roma se acercó al luso Tiago Djaló, central del Juventus que la pasada temporada apenas jugó 17 minutos en la última jornada. El central portugués llegó a la 'Vecchia Signora' en el mercado invernal de 2024 cuando llevaba sin jugar desde marzo de 2023 por una lesión de ligamento cruzado.

Djaló viajó a Roma para cerrar su traspaso y espero todo el día 30 de agosto, último de mercado, a que el Roma le diera el visto bueno definitivo. Cansado de esperar y no recibir respuesta, decidió volver a Turín.

Caídos esos dos fichajes debido a que el Roma no estaba convencido con la condición física de ninguno, llegó el momento de Mario Hermoso que, al ser agente libre, firmó ya terminado el mercado.

Además, según informan medios italianos, el Roma podría reforzar la defensa con la llegada de otro agente libre como el alemán Mats Hummels, de 35 años, exjugador del Bayern de Múnich y del Borussia Dortmund, con el que disputó la final de la Liga de Campeones la pasada campaña, perdida ante el Real Madrid en el que fue su último partido.