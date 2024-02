La emotiva carta de la hija de Damián Suárez tras su salida del Getafe: "No te querías ir"

Tras nueve temporadas en el Getafe, Damián Suárez ha rescindido su contrato tras no haber alcanzado un acuerdo con el conjunto azulón para renovar. El lateral de 35 años pondrá rumbo a Brasil de la mano del Botafogo y, aunque lo ha hecho para estar más cerca de su país, Uruguay, su intención nunca fue dejar el equipo madrileño. Así lo ha desvelado su hija Cayetana en una emotiva carta que el futbolista ha tenido a bien compartir en redes sociales.

“Te hago esta carta para que te des cuenta que eres el mejor padre del mundo, y no lo dudes porque lo eres y siempre lo serás. Sé que tú no te querías ir de tu equipo (Getafe) porque ahí tienes a tus amigos con los que has vivido experiencias, bromas y muchas más cosas, pero el destino ha hecho que nos tengamos que mudar y es muy duro después de muchos años. Yo tampoco quería separarme de mis compañeros, pero si se trabaja en cosas en las que hay que cambiarse de países/ciudades eso es lo que toca”, comenzaba escribiendo la hija de Damián Suárez en su emotiva carta.

“Que sepas que eres el mejor padre, así que, por favor, no cambies, que tus amigos y familiares te ven genial así como eres con tu súper carácter. Has hecho una familia espectacular y has hecho todo por tus hijas Cayetana y Martina. Te queremos mucho”, concluía Cayetana.

La carta de la hija de Damián Suárez Redes sociales

Las palabras de Damián Suárez tras su salida del Getafe

El defensa uruguayo Damián Suárez se despidió este lunes del Getafe, club en el que ha pasado nueve años y medio y que significa "todo" para él, puesto que le ha ayudado a "crecer como persona y a nivel futbolístico", y reconoció que, pese a que no estaba en sus planes marcharse ahora, "la situación se dio así y es lo mejor para todos". Damián Suárez terminaba contrato el próximo 30 de junio y no alcanzó un acuerdo con el Getafe para renovar, por lo que la oportunidad de jugar en otro club lejos de Europa y regresar a Sudamérica se abrió ante él como una oportunidad para seguir desarrollando su carrera de futbolista.

"No tengo palabras de agradecimiento para mis compañeros porque vivimos muchas cosas, muchos momentos, dentro de la cancha y fuera con las familias. Hicieron de todo para que no extrañara a mi país, mis costumbres, mi tierra. Siempre me ayudaron mucho y quiero agradecerlo a todos", dijo Damián Suárez, en conferencia de prensa.

"Las etapas y los momentos determinan para todos. Mi primera idea era quedarme en el club mucho tiempo, lo hablé con el presidente, le comenté lo que tenía y me abrió las puertas. Fue una decisión en familia y creo que es lo mejor para todos", señaló.

El defensa uruguayo, que llegó al fútbol español en 2011 para fichar por el Sporting de Gijón, procedente del Defensor Sporting de su país, se mostró agradecido por cómo se ha resuelto el regreso al fútbol sudamericano.. "Estoy que no me lo puedo creer después de tanto tiempo. Que se dé tan rápido es una sensación muy rara. Cambiamos de país y volvemos de vuelta a los 35 años. Son decisiones que uno tiene que tomar por el bien de todos", opinó Damián Suárez.

El zaguero reiteró en varias ocasiones su agradecimiento al club y a los trabajadores de la entidad. "Gracias por todo este tiempo, los momentos que vivimos y que me hicieron sentir muy feliz. Se notaba en el día a día. Se notó en entrenamientos, en cuando juego y eso es de agradecer. Siempre fui un jugador de dar el máximo, se notó en la cancha, en mi forma de ser, de trabajar y así seguirá siendo hasta que me retire. Voy a echar de menos a todas las personas del club porque me hicieron sentir muy feliz", confesó.

"El Getafe significa todo para mi, me ha ayudado a crecer como persona y a nivel futbolístico. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido tanto tiempo en el club. Por esto también es un día triste. No esperaba que fuera tan rápido pero se dio así y hay que tomar decisiones en la vida", manifestó.

"No puedo quedarme con solo un recuerdo, hay muchos. Vine con muchas ganas y me tocó descender. Fue un palo duro pero por suerte al año siguiente se logró el ascenso. Fue lo mejor que pasó. Llevar este escudo a lo más grande es lo mejor que me ha pasado", dijo Damián Suárez, que sí concretó los dos partidos que más le marcaron como jugador.

"Los partidos que más me marcan son los del Ajax, el del Coliseum y el de Amsterdam (octavos de final de la Liga Europa de la temporada 2019/2020). Nadie apostaba por el Getafe, lo dio todo y conseguimos pasar de fase gracias a un gol de mi amigo Jaime Mata. Me quedarán toda la vida esos dos partidos", recordó.

Damián Suárez aseguró que en el futuro, si sigue el presidente Ángel Torres, "algún día, obviamente", volverá, aunque "si estoy bien quiero seguir jugando y retirarme cuando quiera".

"También quiero tener un recuerdo especial para José Bordalas y Javi Vidal por darme ese respeto. Sé que no soy fácil para ellos pero es mi forma de ver el fútbol y no la voy a cambiar al final", concluyó.