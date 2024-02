El favorito para hacerse con Damián Suárez tras confirmarse su salida del Getafe

Días después del cierre del mercado invernal, Ángel Torres confirmó tras el partido del Getafe frente al Betis que Damián Suárez, con el que se mostró sorprendido, rescindirá su contrato con el conjunto azulón. Todo parece indicar que el uruguayo regresará a Sudamérica para probar fortuna en Brasil de la mano del Botafogo.

«Después de nueve años no deja de sorprendernos, nos dijo que tenía una oferta cerca de casa y somos agradecidos. Si no pasa nada mañana firmará con un equipo brasileño que no sé ni cual es», dijo Ángel Torres al ser preguntado por Damián Suárez en DAZN.

La decisión de Damián Suárez de rescindir su contrato con el Getafe

Damián Suárez, defensa uruguayo del Getafe, llegó a un acuerdo este sábado con el club madrileño para rescindir su contrato y terminar su relación con la entidad presidida por Ángel Torres después de ocho temporadas y media.

Damián Suárez, de 35 años, terminaba contrato el próximo 30 de junio y no alcanzó un acuerdo con el Getafe para renovar. Titular la pasada jornada de Liga ante el Real Madrid, tras alcanzar el citado acuerdo se cayó de la lista de convocados para el partido que disputó su equipo este domingo ante el Betis.

La falta de acuerdo permitirá al lateral derecho charrúa decidir su futuro lejos de Europa, donde el mercado ya está cerrado. Equipos sudamericanos, entre ellos el Botafogo brasileño, podrían estar interesados en hacerse con sus servicios.

Damián Suárez fichó por el Getafe en el verano de 2014. Era el jugador más veterano de la plantilla y acumuló ocho temporadas y media en los que disputó un total de 295 partidos oficiales en los que marcó cinco goles y dio veinte asistencias. Pero, sobre todo, se caracterizó por su gran potencial defensivo y fútbol combativo que en ocasiones desesperó a sus rivales.

Su entrenador, José Bordalás, ha perdido a cuatro jugadores de su plantilla en los últimos tres días. Antes del cierre del mercado de invierno se fueron Stefan Mitrovic (traspasado al Genk por 500.000 euros), Enes Ünal (cedido al Bournemouth con una opción de compra de casi 17 millones de euros) y Anthony 'Choco' Lozano (cedido al Almería).

El Getafe ha fichado a los centrocampistas Yellu Santiago e Ilaix Moriba. El primero ya ha debutado y el segundo llegó tocado de su participación en la Copa África y aún deberá esperar para jugar.