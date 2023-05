El equipo que tratará de fichar a Kubo y a Kang-in Lee en verano

Cuestionado recientemente por la posibilidad de ser repescado por el Real Madrid, Kubo dejó clara su intención de seguir en la Real Sociedad la próxima temporada. Sin embargo, el Nápoles, flamante ganador de la Serie A, está dispuesto a pujar con fuerza por el japonés. Más asequible resultaría para el equipo italiano fichar a un Kang-in Lee que difícilmente seguirá en el Mallorca la próxima temporada.

Según La Gazzetta dello Sport, Kubo y Kang-in Lee serían los dos objetivos asiáticos del Nápoles en LaLiga Santander. En lo que respecta al primero, tiene una cláusula de 70 millones de euros con la Real Sociedad, aunque el Real Madrid, al conservar el cincuenta por ciento de sus derechos, podría repescarle por la mitad. Cuestionado al respecto, Kubo señaló en Movistar: «El año que viene voy a ser 100% txuri urdin». Preguntado por Carlo Ancelotti, el nipón manifestó: «No ha hablado conmigo y yo personalmente tenía miedo que la gente de la Real no me quisiera para el año que viene, pero sí me quiere y estoy muy contento». ¿Conseguirá el Nápoles hacer cambiar de opinión a Kubo?

Kang-in Lee, más asequible para el Nápoles que Kubo

El Real Mallorca, por su parte, dejaría salir a Kang-in Lee por una cantidad entre los 15 y los 20 millones de euros. Dicha tasación encaja dentro de los que está dispuesto a pagar el Atlético de Madrid por él. También en la Premier League, el Aston Villa de Unai Emery está dispuesto a pujar por él. Ahora el Nápoles ha sido el último equipo en sumarse a la subasta por el coreano.