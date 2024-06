El equipo que volverá a intentar el fichaje de Rafa Mir

Aunque durante el pasado mercado invernal tuvo fricción con el Sevilla por el frustrado fichaje de Rafa Mir, el Valencia no quiere dejar en la estocada a su exdelantero y tratará de hacerse con sus servicios una vez más este verano. García Pimienta no cuenta con él de cara al siguiente curso y en el conjunto che confían que a la tercera vaya la vencida.

Aún así, molestos por lo sucedido en las dos ocasiones anteriores, el Valencia no insistirá. Según el diario AS, presentará una oferta al Sevilla por Rafa Mir y se olvidará de él si el club de Nervión rechaza dicha propuesta.

El malestar del Valencia con el Sevilla por Rafa Mir

El director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, aseguró el pasado mes de febrero que "si alguien ha querido" a Rafa Mir "es el Valencia", ya que tuvo un acuerdo con el jugador en dos ocasiones, "en agosto y el 1 de febrero", pero que fue el Sevilla quien ha cambió las condiciones de la cesión en los dos mercados de fichajes.

"El Valencia no puede permitir que le hagan eso en tres ocasiones, nos lo han hecho en dos pero la tercera no iba a suceder", denunció Corona en una entrevista a DAZN, después de que el director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, asegurase que "el Valencia no ha querido a Rafa Mir".

"El 1 de febrero, después de un acuerdo verbal, el Sevilla nos manda los borradores y pone cantidades diferentes en un bonus y en la opción de compra. Son hechos, no hay más que hablar. Luego lo confirmamos cuando el presidente llama al director corporativo, Javier Solís, y asume que se trata de un cambio en las condiciones. El Valencia no puede permitir que le hagan eso en tres ocasiones, nos lo han hecho en dos pero la tercera no iba a suceder", explicó Corona.

"Es una situación de mucho riesgo para el Valencia y la íbamos a asumir. Íbamos a tener cuatro meses por delante para negociar con él. Claramente, si hay alguien que quiere a Rafa, es el Valencia. El Sevilla está intentado colocarlo durante dos mercados seguidos y no sabe cómo hacerlo. Ellos no lo quieren", reiteró.