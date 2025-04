Fiel al Atlético, declara: “Nunca jugaría en el Real Madrid”

Javier Boñar, cuyo bisabuelo fichó a Luis Aragonés para el Getafe, defiende los colores del Atlético de Madrid en el filial que dirige Fernando Torres. Fiel a sus colores, el lateral diestro de 19 años ha afirmado en una entrevista que “nunca jugaría en el Real Madrid”.

“Para mí el Atlético lo es todo. Creo que me ha dado mi vida. Ahora mismo soy quien soy por él, por este club, por este escudo y quiero seguir representándolo siempre”, afirmó Javier Boñar en el Diario AS.

Feliz en el Atlético, Javier Boñar nunca jugaría en el Real Madrid

Fue entonces cuando fue cuestionado por el Real Madrid, que está pescando mucho en la cantera rojiblanca. “No, no, no... Ni quiero, porque al final yo estoy feliz aquí”, afirmó negando que el conjunto blanco fuera una opción para él.

Preguntado directamente sobre si no jugaría en el Real Madrid, Javier Boñar reiteró: “No, no, no. Nunca, nunca”.

Y es que sus referentes siempre han sido del Atlético de Madrid: “Cuando era muy pequeño me gustaba mucho Forlán y Falcao en el Atleti. El gol que tenían, esa garra, esa manera de vivir el juego, me encantaba”.

Sin embargo, desde que comenzó a jugar como defensa, Javier Boñar empezó a fijarse en otros futbolistas. “Desde que entré me gustó mucho Giménez. De hecho, tengo una foto con él de cuando yo llegue al club, que Giménez lleva muchísimos años aquí y me encanta”.

Por último, sobre su sueño, indicó: “Debutar con el primer equipo. Me quiero quedar aquí, el sueño de un niño que lleva aquí tantos años es que te vea tu familia debutando aquí. Sería un sueño”.