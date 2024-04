Un futbolista del Villarreal se ofrece al Barcelona

El Barcelona no cuenta con Oriol Romeu de cara a la próxima temporada y tiene previsto reforzar su centro del campo este verano. Uno que se ha mostrado dispuesto a recalar en el conjunto azulgrana es Álex Baena, que tiene contrato con el Villarreal hasta 2028 y una cláusula de 60 millones de euros.

Cuestionado por el presunto interés del conjunto azulgrana en El Larguero, el centrocampista de 22 años dijo: “¿A quién no le gustaría ir al Barça? Jugar en el Barcelona es uno de los mayores sueños. Es de los mejores clubes del mundo. A cualquier jugador del mundo le gustaría jugar en el Barcelona. Pero estoy en el club de mi vida y también estoy contento de estar aquí. No nos ha llegado nada ni a mí ni a mi entorno. Estamos centrados en acabar bien la temporada”.

No obstante, Álex Baena señaló que el Barcelona tendría que pagar su cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios. “¿Mi cláusula? Yo creo que eso hay que hablarlo con Fernando Roig, pero que habrá que pagar los 60 millones de euros si quieren que me vaya”, declaró.

El guiño al Barcelona y la pulla al Real Madrid de Álex Baena

Álex Baena, que en su día tuvo un rifirrafe con Fede Valverde, además de aprovechar la entrevista para lanzar un guiño al Barcelona, lo hizo con pulla al Real Madrid. “Es la primera entrevista que hago después de todo esto. No he vuelto a hablar con Valverde. Es la primera entrevista que hago después de todo eso... Fueron meses muy duros personalmente donde me afecto en mi vida, en el fútbol y en mi familia. Ya sabemos cómo es la prensa de allí, el club, el que manda y todo... Es lo que hay, es lo que me tocó sufrir, pero como he dicho es pasado y el pasado está ahí”, manifestó el futbolista del Villarreal.

“Me dolió más por mi familia, que fue acosada durante mucho tiempo tanto por redes como por otros lados. Son momentos duros que pasan en la vida y hay que afrontarlos. Cuando antes pasen, mejor. Es un tema olvidado. Nos vimos en el partido y no paso nada, jugamos como dos profesionales y asunto cerrado”, añadió un Álex Baena que ha vuelto a abrir sus redes sociales tras el incidente.

“Estoy por ahí, pero siempre están los típicos tontos que hay tanto en el campo como en las redes, que se esconden detrás de una pantalla y bueno, al final es lo que tenemos que aguantar. Es lo que toca”, concluyó.