Un ex de LaLiga, primer fichaje del Villarreal para la próxima temporada

Aunque el Villarreal apura sus opciones de jugar en Europa la próxima temporada, ya trabaja en la planificación del próximo curso. El submarino amarillo ha aprovechado que Pape Gueye, ex del Sevilla, terminaba contrato con el Olympique de Marsella, y que, por tanto, era libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, para alcanzar un acuerdo con el futbolista de 25 años. Clave en esta operación ha sido Marcelino García Toral, que había tenido a sus órdenes al centrocampista en el conjunto francés.

Según avanza el diario AS, Pape Gueye firmará por cuatro temporadas por el Villarreal más una opcional. El futbolista, a petición de Marcelino García Toral, era la primera opción del submarino amarillo para reforzar su centro del campo.

El otro fichaje que el Villarreal quiere cerrar para la próxima temporada

Tras reforzar su centro del campo con Pape Gueye, el Villarreal tiene intención de negociar con el Wolverhampton para adquirir en propiedad a Yerson Mosquera. Y es que el submarino amarillo no se reservó opción de compra por central colombiano de 22 años cuando acordó su cesión.

Abierto a seguir en el Villarreal, el propio Yerson Mosquera declaró semanas atrás: “Me gusta el Villarreal, LaLiga y quiero poder seguir brindándole lo que pueda al equipo. Sé que no depende todo de mi, pero de mi parte dejo todo abierto para que se pueda llegar a un acuerdo. Es un proyecto que me ayudaría a crecer. Estoy abierto a la posibilidad porque me he sentido muy a gusto aquí”.