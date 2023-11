El equipo de LaLiga que quiere a Oriol Romeu cuando deje el Barcelona

Aunque Oriol Romeu tiene 32 años y contrato con el Barcelona hasta 2026, en el Girona estarían encantados de volver a ofrecerle acomodo en sus filas a partir de dicha fecha o si saliese antes del equipo catalán. Así lo ha reconocido su director deportivo Quique Cárcel.

“Personalmente, a mí me gustaría cien por cien. Nos ha aportado cosas mágicas. Muchos jugadores me han dicho que él los ha enseñado a competir. ¿Si veo opciones? No es fácil porque hay contratos de por medio, pero no lo veo inviable”, dijo en el Diari de Girona al ser cuestionado por el posible regreso de Oriol Romeu.

Oriol Romeu puso rumbo al Barcelona y Pablo Torre al Girona este verano

Además de hablar de Oriol Romeu, el director deportivo del Girona habló de Pablo Torres, que juega cedido por el Barcelona en el equipo catalán. "Es joven, tiene talento y tiene que continuar trabajando. Está en un equipo que vive un gran momento. En el fútbol se tiene que tener paciencia y estar preparado. Es muy joven y tampoco suma tantos partidos profesionales. No es fácil. Todo lo que le rodea tiene que ser positivo porque si lo es él dará un paso adelante y nos aportará mucho de rendimiento".

Por último, sobre la posible llegada de refuerzos, Quique Cárcel dijo: “Quedan dos meses todavía. Si son cosas que nos pueden hacer pensar que mejorarán el equipo o que nos irá bien en el futuro, tenemos que estar preparados para poderlo hacer. Eso sí, siempre que haya jugadores que quizás tendrán que salir porque no tienen los minutos que querrían”.