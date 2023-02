Gattoni, primer fichaje del Sevilla para la próxima temporada

Cerrado el mercado invernal, Monchi ya planifica la próxima temporada. Uno de los primeros movimientos del director deportivo del Sevilla ha sido atar a Federico Gattoni, central de 23 años que terminaba contrato con San Lorenzo de Almagro a final de temporada.

Libre para negociar con otros equipos desde que comenzase enero, el conjunto hispalense se ha adelantado al resto de pretendientes del defensor. Y es que el Sevilla se planteó fichar a Federico Gattoni en el mercado invernal, aunque no pudo liberar la ficha de un extracomunitario para él. Aún así ambas partes estaban interesadas en juntar sus caminos y han alcanzado rápido un acuerdo para ello.

Monchi, Gattoni y el mercado invernal

Con el mercado invernal abierto, al ser preguntado por Federico Gattoni, Monchi respondió: «Es verdad que es un jugador que nosotros estamos siguiendo, es interesante y que en su momento se hizo una oferta a San Lorenzo de cara a la temporada que viene. A día de hoy no fue aceptada y nosotros cuando termine el contrato dentro de seis meses valoraremos qué vamos hacer».

Tras el cierre de la ventana de transferencias, señaló: «Había que arreglar los errores del mercado de verano y algo se ha conseguido». «Creo que con los mimbres que teníamos hemos hecho el mejor cesto posible», agregó Monchi.

«El balance del mercado de invierno decir que es positivo o negativo es muy relativo. Se ha hecho aquello que creíamos aquello más necesario y más urgente, y habrá que esperar a ver si los resultados son los apetecibles», prosiguió.

«Después de la primera vuelta tan mala y complicada está claro que las cosas que hicimos en el verano no son las idóneas y había que intentar arreglar los errores cometidos en ese mercado y algo se ha conseguido. En ese aspecto estoy satisfecho. La foto de la plantilla de 1 de febrero es mejor que la del 1 de enero. Que podría haber sido mejor, pues a lo mejor también. Pero hay una serie de limitaciones que te marcan las pautas y no barra libre, hay condiciones federativas, estructurales, económicas. Pero estoy satisfecho con el trabajo y el esfuerzo. Es uno de los mercados a los que más tiempo les hemos dedicado, porque tratamos de enmendar los errores del merado de verano. En cuanto a trabajo y dedicación, estamos contentos. En cuanto a resultados, habrá que esperar con la competición tan bonita también que es la Europa League», manifestó.

Monchi aprovechó la situación para aclarar: «Hemos seguido de la mano del entrenador un criterio en cuanto a posiciones dentro de las posibilidades que hay. Y hemos traído a aquellos jugadores que, en función de las limitaciones de licencias y económicas, los que creíamos más necesarios. Hemos hecho lo que se ha podido, pero dentro de esto lo que se ha querido».

«No hay ningún director deportivo que lo haga todo perfecto. En mi histórico creo que he acertado más de lo que me equivocado, a veces me he equivocado más de lo aparente, pero los resultados lo han tapado. Y ahora los resultados han destapado los errores. Creo que algo hemos corregido esos errores del verano. Los jugadores que han salido es porque no han salido bien esos fichajes. Y afortunadamente hemos encontrado salida a jugadores que no estaban rindiendo. Hemos fichado un central que era necesario, un medio con piernas y físico que era necesario y dos extremos de distinto corte, que eran necesarios. ¿Podríamos haber traído un delantero, y mediocampista ofensivo? Sí, pero no teníamos licencias. Y hemos traído lo que hemos creído que era prioritario», concluyó Monchi.