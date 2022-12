La frase de Isco a Monchi que ha propiciado su salida del Sevilla

⚪️🔴 @Albertoflorenzo, en @partidazocope:



❌ "Isco, una vez que se va Lopetegui, ve que su sitio quizás no esté en Nervión"



😡 "Monchi intentó animar a Isco y el jugador le respondió: 'Yo estoy aquí porque me quería Lopetegui, tú no me querías'"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/VAKTaMcHq9