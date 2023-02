Joaquín cuenta por qué se le quitan las ganas de «meterle mano» a su mujer

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, acudió junto a Susana Saborido a El Hormiguero, para ser entrevistado sobre ‘La penúltima y me voy’. En esta serie documental de Atresmedia se muestra el lado más íntimo y personal del centrocampista de 41 años. Joaquín Sánchez suele mostrarse tal y como es y así lo hizo ante Pablo Motos, al que contó qué es lo que más detesta de su mujer: «El día que le quiero meter mano, se me quitan las ganas», manifestó.

«Lo que peor llevo de Susana es que está todos los días muerta de frío. Cuando se acuesta lleva su ropa interior, sus calcetines, su pijama de franela, su media rebequita de franela y su bata. Y después se tapa con la sábana, la manta, el nórdico y el suelo está a 29 o 30 grados», comenzó diciendo el futbolista del Betis sobre su mujer.

«Se le ha olvidado la mantita eléctrica, que la pongo al 6», apuntó ella. Sorprendido, Pablo Motos exclamó: «¡En Sevilla!». «El día que le quiero meter mano, se me quitan las ganas», bromeó Joaquín Sánchez.

¿Qué es lo que menos le gusta a la mujer de Joaquín del futbolista?

Por su parte, Susana Saborido explicó qué no puede hacer con Joaquín cuando discuten: «No le puedo mirar a la cara porque no me toma en serio, porque yo me río. Él me pone cara de que me está escuchando pero lo que le digo le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro, y como yo lo sé, pues me entra la risa».

«Discutimos todos los días y a todas horas. Tú dices blanco, yo digo negro; tú quieres lentejas, yo te pongo papas. Todos los días y a todas horas», admitió la mujer del futbolista. Afortunadamente para Susana, es Joaquín el que suele pedir perdón. «Ella es más cabezona», reconoció él.

«No es que sea más cabezona, es que llevo razón siempre. Tú siempre estás liando la traca con todas las cosas que hacemos y no puede ser así. Claro, Joaquín, es que no te enteras», zanjó la mujer de Joaquín.

La tristeza de Joaquín

En la serie documental de Joaquín también se habla de la tristeza de éste. «No suele estar triste, pero es verdad que ha habido momentos en el fútbol que no lo ha pasado bien, que lo ha pasado jodido, porque no entendía muchas cosas», aclaró Susana Saborido.

«Es ese periodo donde tú tienes que aceptar, aun no entendiéndolo desde el punto de vista tuyo deportivo, que es ley de vida por la edad que tienes, pero mi mente pelea constantemente porque yo me encuentro bien. Sé que no estoy para jugar 90 minutos todos los partidos, pero sé que estoy para algo más, creo que puedo aportar algo más. Entonces es una pelea que tengo a diario conmigo mismo. Yo ya he aceptado que mi papel es otro, pero tengo ese punto de rebeldía y eso es lo que me mantiene vivo», concluyó Joaquín Sánchez.