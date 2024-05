Griezmann, en el mercado por su ridículo precio: “He recibido ofertas”

Aunque Antoine Griezmann tiene contrato hasta 2026, sacarle del Atlético de Madrid tiene un ridículo precio, 15 millones de euros. Es por ello por lo que varios equipos han contactado con él francés tal y como él mismo ha reconocido.

Fue este jueves en una rueda de prensa en la que Antoine Griezmann aseguró que su participación en los Juegos Olímpicos de París se decidirá en breve, aunque aclaró que no quiere que su eventual participación ponga en riesgo su futuro en el Atlético de Madrid.

“Es un sueño ir a los Juegos, luego es el club el que decide y, de momento, no están muy por la labor. De todas formas, se decidirá en breve. Yo no puedo hacer nada más, sólo no quiero que suponga un problema para mi futuro en el Atlético", reconoció desde Clairefontaine, la ciudad deportiva de Les Bleus, en el inicio de la concentración para la Eurocopa.

El delantero del Atlético de Madrid, de 33 años, insistió en la ilusión que le hace estar en unos Juegos, a pesar de que será un final de temporada cargado, con la Eurocopa de Alemania que se disputa entre el 14 de junio y 14 de julio.

La fidelidad del Griezmann al Atlético de Madrid pese a las ofertas que ha recibido

Antoine Griezmann también aseveró que seguirá la próxima temporada en el Atlético y, a una pregunta sobre el interés del fútbol saudí, reconoció que ha desechado ofertas.

“He tenido ofertas, llamadas, pero quiero seguir. Hice muchos esfuerzos para volver y ser de nuevo aceptado (tras su salida al Barcelona). Es en el Atlético donde yo quiero terminar en Europa, es un orgullo estar allí”, afirmó.