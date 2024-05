Halilovic se ofrece a tres equipos de LaLiga

El que fuera centrocampista del Barcelona, del Sporting de Gijón y de Las Palmas, Alen Halilovic, se mostró abierto a regresar a LaLiga EA Sports. El futbolista de 27 años sabe que el Fortuna Sittard intentará aprovechar su gran temporada para hacer caja por él y cuestionado al respecto reconoció que España era su prioridad.

“Me quieren vender. Consideran que he hecho un año muy bueno, y creen que es lo mejor para mí y para ellos, para que puedan ganar algún dinero. Si me preguntas dónde quiero ir, te diría que a España. Muchas de mis mejores temporadas fueron allí. Ahora, con más experiencia y dominio del idioma, pienso que podría rendir bien”, dijo Alen Halilovic en la Cadena SER.

“Mi sueño, de niño, era jugar en el Barcelona y en el Milan. Lo conseguí, pero no me conformo. No quiero decir que estuve en Barça y Milan… y ya. Quiero volver a este escalón y demostrar que tengo calidad para jugar”, continuó el croata.

Halilovic y su guiño a tres equipos de LaLiga

Lanzando un guiño a tres equipos de LaLiga EA Sports, Alen Halilovic dijo para finalizar: “Me gustan equipos como Betis, Real Sociedad o Sevilla. Compiten bien, quieren tener la pelota, atacan mucho y creo que me puedo adaptar bien a ellos”.

A favor de su regreso a LaLiga EA Sports jugarían los 34 partidos que ha disputado en el presente curso con el Fortuna Sittard, con el que ha anotado 5 goles y repartido 2 asistencias.