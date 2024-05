Cerca de convertirse en el primer fichaje del Girona para la próxima temporada

Aunque se había hablado de que Renato Tapia, que al final del presente curso, se había ofrecido al Getafe, ha aparecido una opción en LaLiga EA Sports mucho más interesante para el centrocampista de 28 años, la de un Girona que disputará la Champions la próxima temporada.

El conjunto catalán, en busca de intentar dar un nuevo salto de calidad, y de una plantilla amplia que le permita disputar, de momento, tres competiciones, ve como una gran oportunidad de mercado poder fichar a Renato Tapia a coste cero según el diario AS.

Renato Tapia y Oriol Romeu podrían apuntalar el centro del campo del Girona

La llegada del peruano no estaría reñida con la de otro futbolista en su demarcación, siendo la prioridad, tal y como ha reconocido Míchel, el regreso de Oriol Romeu. Tanto por él como por Eric García, el Girona presentará una oferta al Barcelona. “Oriol es un jugador que he tenido aquí y me gustaría que volviera. Ojalá, Eric es del Barça y sería un fichaje top”, dijo Míchel en RAC1 invitando al Girona a cerrar el fichaje de ambos.

Míchel y las posibles bajas del Girona

La gran temporada del Girona, además de llevarle a la Champions, ha puesto a varios de sus futbolistas en el escaparate. Artem Dovbyk, Viktor Tsygankov, Aleix García o Savinho podrían cambiar de aires y sobre su futuro ha sido preguntado Míchel, entrenador del Girona.

“Ya hemos hablado y para mí lo más importante es que el equipo que hay ahora mismo sea la base del año que viene. Nuestra idea es que no haya ventas. A no ser que el jugador lo tenga muy claro, y sea por una cuestión económica. Nuestra idea es deportiva y considero que el club está en un momento de crecimiento”, manifestó.

Cuestionado por Artem Dovbyk, Viktor Tsygankov y Savinho, Míchel señaló: “Los ucranianos pienso que sí que se quedarán, porque tienen contrato. Y Savinho ojalá... Es el mejor jugador que he tenido nunca. No sé si es futbolista del Troyes o del Manchester City, pero sé que no es nuestro jugador”.

“¿Adiós de Aleix García? No, no, no. Igual que los ucranianos, tiene contrato, y espero que continúe”, señaló, por su parte, sobre el centrocampista de 26 años.