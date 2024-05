El precio que pide el Barcelona al Girona por Eric García

Eric García ha confirmado que regresará al Barcelona cuando finalice, a final de temporada, su cesión al Girona, y que será el conjunto azulgrana el que decida que haga con él. No obstante, días atrás trascendió el precio en el que el equipo catalán había tasado al central de 23 años.

Según Relevo, la intención del Barcelona es aprovechar la gran temporada de Eric García en el Girona para hacer caja por él. Es por ello por lo que espera recibir por el defensor entre 15 y 20 millones de euros.

El equipo mejor posicionado para hacerse con Eric García sería el Girona. Aunque tal desembolso le convertiría en el fichaje más caro de su historia, por su juventud consideran que es un precio que merece la pena pagar. El Barcelona, por su parte, podría aceptar un importe inferior si el Girona está dispuesto a incluir en la operación a un Aleix García con el que ya trató de hacerse el pasado mes de enero.

Eric García, entre el Barcelona y el Girona

Cuestionado por su futuro en una entrevista para SPORT, Eric García señaló: “Que voy a volver al Barça. Tengo contrato, volveré cuando acabe la temporada y se hablará con el club para ver que es lo que hay. De momento volveré al Barça, es mi club. Obviamente, en el Girona he estado muy bien, me han tratado muy bien y más si logramos lo que estamos a punto de conseguir. Dependerá del club. Yo sé que tengo dos años más de contrato y que tengo que volver. No hemos hablado todavía, ya se verá”.