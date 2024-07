El importante equipo al que ha dado calabazas Mamardashvili

Giorgi Mamardashvili se ha revalorizado en la Eurocopa para alegría del Valencia, que tras haber fichado a Stole Dimitrievski estaba decidido a hacer caja por el georgiano. El guardameta de 23 años, por su parte, sabe que no le van a faltar pretendientes de altura, motivo por el que ha dado calabazas públicamente al Bayern de Múnich.

Cuestionado por el presunto interés del conjunto alemán en su fichaje, Giorgi Mamardashvili dijo en Sky: “El Bayern todavía tiene el mejor portero del mundo. Por lo tanto, actualmente no es posible cambiar allí. Sólo iría allí si estuviera jugando. Si no juego, no lo haré”. Así pues, mientras Manuel Neuer siga en el Bayern de Múnich, el cuadro bávaro no será una opción para él.

Las declaraciones de Mamardashvili después de que Georgia fuera eliminada de la Eurocopa por España

Giorgi Mamardashvili, cuya selección cayó por 4-1 frente a España en octavos de final, señaló tras dicho choque. “Debemos estar satisfechos con nuestra actuación en esta Eurocopa porque le regalamos un gran torneo a Georgia y cada jugador jugó con la máxima dedicación”.

“Por supuesto, es triste haber perdido en octavos de final, pero también debemos estar contentos, porque hasta hace poco no podíamos imaginar que llegaríamos a este punto”, añadió el todavía guardameta del Valencia.

Respecto a la selección española, Giorgi Mamardashvili afirmó: “España es la favorita de este torneo y creo que saldrá campeona. Es una pena que nos hayamos enfrentado a este equipo. Pero esto no es el final. Volveremos más fuertes”.